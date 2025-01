Donnapop.it - Tom Holland e Zendaya si sposano, la proposta di matrimonio a Natale: ecco cosa sappiamo sulle imminenti nozze

Tomsono prossimi al! Quando si? Lasarebbe arrivata proprio la notte di.Quella che inizialmente sembrava essere solo un’indiscrezione, ora è stata confermata dal preziosissimo anello che l’attrice ha mostrato sul red carpet dei Golden Globe 2025. Sulla sua mano sinistra, infatti, è apparso un bellissimo gioiello di diamanti e il portale TMZ conferma che ilsia imminente. View this post on InstagramA post shared by beautiful reels&news•series•memes (@souftll)Il noto sito americano ha rivelato che Tomavrebbe chiesto la mano diproprio durante le vacanze di; laè stata intima, riservata e privatissima, tanto è vero che sui social non ne esiste traccia e nessuno dei due diretti interessati ne ha parlato pubblicamente.