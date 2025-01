Dailyshowmagazine.com - The Bridge: Il Nuovo Progetto Musicale di Ugo Mazzei e Massimo Schiavon

Benvenuti a una nuova puntata di Unplugged Playlist, il podcastdedicato alle novità della scenaitaliana. Io sono Sofìa Riccaboni, e oggi vi presento The, ilnato dalla collaborazione tra Ugo. Due artisti, due anime, un unico ponteche unisce sonorità, culture e tradizioni.Cos’è The?“The” è un viaggioche parte dalla Liguria, attraversa la Sicilia e passa per Roma, il “punto di congiunzione” ideale di questa fusione artistica. Come suggerisce il nome, ilè un vero e proprio ponteche abbraccia influenze swing, latine e sudamericane, reinterpretandole con una visione contemporanea.Ugo, raccontando l’origine del, sottolinea:“Volevamo creare un ponte ideale tra le nostre origini, mescolando tradizioni e sonorità americane e sudamericane con le radici italiane.