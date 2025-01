Ilfogliettone.it - Tensioni in penisola coreana: test missilistico nordcoreano e l’impeachment di Yoon Suk-yeol. E Kim sfida anche Trump

La Corea del Nord ha annunciato il lancio di un nuovo missile balistico intermedio (IRBM) dotato di unaata ipersonica, in un momento di significativo vuoto politico in Corea del Sud. Il lancio è avvenuto in un cono di instabilità scatenato dal fallito tentativo del presidenteSuk-di imporre la legge marziale il mese scorso e dal successivo procedimento di impeachment da parte dell’Assemblea nazionale, un tema che continua a dominare il dibattito politico concrescenti. Il leaderKim Jong-un ha detto che questo sistema d’arma contribuirà a dissuadere i nemici nella regione del Pacifico. “Il sistemaipersonico terrà in modo affidabile sotto controllo qualsiasi rivale nella regione del Pacifico che possa influenzare la sicurezza del nostro Stato”, ha dichiarato Kim, citato dalla Kcna.