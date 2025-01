Puntomagazine.it - Supercoppa Italiana: Il Milan fa l’impresa e batte l’Inter 3-2 nel derby di riad

Leggi su Puntomagazine.it

Ilribaltacon una rimonta incredibile: Abraham segna al 93? e regala laai rossoneriIldi Sergio Conceicao ha scritto una pagina storica nellando3-2 in una delle partite più emozionanti e inaspettate della storia del. A, sotto il cielo della capitale saudita, i rossoneri hanno ribaltato una partita che sembrava persa, completando una rimonta da 0-2 a 3-2 grazie a un gol di Abraham al 93?. Un successo che non solo regala alun trofeo prezioso, ma riscatta anche un periodo difficile e la scelta sorprendente di cambiare allenatore, con Conceicao che ha subito messo la sua firma sulla vittoria.Una partenza difficile per ilLa partita sembrava essere già in discesa per, che con una doppietta nei primi 48 minuti di gioco aveva allungato sul 2-0.