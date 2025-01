Tpi.it - Servizi Segreti, Belloni parla dopo le dimissioni: “Non ne potevo più”. Telefonata tesa con Meloni

“Non nepiù. Perché trascinare le cose così non era giusto e non aveva senso”. Sono le parole con cui Elisabettaspiega in queste ore a chi la contatta privatamente la sua decisione di dimettersi dalla guida deiitaliani. Il virgolettato è riportato in un retroscena a firma Carlo Bonini pubblicato su La Repubblica di oggi, martedì 7 gennaio.Ieri era stato proprio il quotidiano del Gruppo Gedi a dare in anteprima la notizia del passo indietro di, che lascerà formalmente l’incarico di direttrice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (il Dis, che coordina le due agenzie di intelligence Aise e Aisi) a partire dal 15 gennaio.La 66enne romana – che era stata nominata al vertice deinel 2022 dall’allora presidente del Consiglio Mario Draghi – ha consegnato la lettera dilo scorso 23 dicembre alla premier Giorgiae al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.