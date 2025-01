Justcalcio.com - Robinho: la sua vita imprigionata in una “prigione delle celebrità” con assassini famosi e Tinder tra i prigionieri

2025-01-07 10:44:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:calciatore del Real Madrid dal 2005 al 2008, sta realizzando un pena detentiva di nove anni dopo essere stato condannato nel 2022 in Italia per a stupro di gruppo commesso nel Paese transalpino nel 2013.La stampa brasiliana ha pubblicato che l’ex giocatore di Santos, Madrid, Manchester City, Milan AC, Guangzhou Evergrande, Atlético Mineiro, Sivasspor e Istanbul Baakehir FK Non ha potuto festeggiare il Capodanno con la moglie Vivian, quando le autorità carcerarie hanno negato la richiesta di un permesso speciale.: “Non sono un mostro”ha dichiarato in un’intervista a ‘Registrazione televisiva’ Quelloha prove sufficienti per dimostrare la sua innocenza che è stata ignorataanche dopo il processo, dalla Giustizia italiana.