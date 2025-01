Iodonna.it - Resort lussuosi, spiagge incontaminate, acque cristalline. Lo sfondo ideale per sfoggiare il risultato di molto lavoro in palestra

Paesaggi incontaminati,, panorami idilliaci. Benvenuti nelle vacanze invernali delle celebrities e delle modelle famose, lontano dalla pazza folla e dalle temperature sotto zero. Naturalmente, l’occasione è perfetta per augurare buon anno ai fan sui social sfoggiando il primo bikini del 2025. Claudia Schiffer, festa per i 53 anni con un bikini da eterna top model X Le prime star in bikini del 2025Le località jet-set e lebianchissime sul mare azzurro chiaro, invogliano a postare su Instagram i primi bikini body impeccabili dell’anno.