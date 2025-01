Ilnapolista.it - Rashford potrebbe approdare in Italia in prestito: Napoli e Milan lo monitorano (Guardian)

Il Manchester United dovrebbe salutare alcuni giocatori in questa sessione di mercato invernale. Tra questi c’è Marcus, che sta trovando sempre meno spazio in campo; l’esternoininloCome riportato dal:Marcusè stato preso di mira dalper quanto riguarda un potenziale; è il giocatore più pagato dello United e Sir Ratcliffedecidere di lasciarlo andare. Di recente, è stato lasciato fuori rosa per quattro partite per motivi disciplinari in allenamento. Il mese scorso il calciatore ha dichiarato di essere pronto a una nuova sfida. Lo United sta studiando una mossa simile a quella di Sancho col Chelsea (con obbligo di riscatto) per riuscire a monetizzarci su.