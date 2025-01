Ilrestodelcarlino.it - "Quando mi hanno detto il nome Ancona mi sono brillati gli occhi: non potevo dire no"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luca Battistini, nuovo attaccante dell’, ha fatto il suo esordio in maglia biancorossa proprio a Isernia. Nel finale un suo colpo di testa è stato sventato dall’intervento del portiere argentino Draghi. Per il centravanti dorico venti minuti di sostanza al centro dell’attacco, un primo spezzone di partita in cui ha dimostrato già le sue qualità di uomo d’area di rigore. Nel dopo partita Battistini ha parlato della gara, della sua prestazione e del suo arrivo ad: "Il mio primo pensiero, a dicembre, era stato quello di restare al Desenzano – ha raccontato –, però ho cominciato a ricevere diverse chiamate dal mister e dalttore Tamai. C’erano anche altre squadre interessate a me, maho sentito ilmigli. Poi ho avuto modo di parlare con qualche attuale compagno, che già conoscevo, eè diventata il mio primo punto di riferimento".