Punto di non ritorno | Giuntoli-Motta alla Juve è già resa dei conti

La storia si ripete. Dopo le frizioni trae Allegri nella passata stagione, stavolta è toccato a Thiagofare icon l’ex direttore sportivo del Napoli: al centro della bufera è finito ovviamente il calciomercato. Se c’è una cosa che può salvare lantus da una stagione decisamente deludente, questa è il calciomercato invernale. Da quando i bianconeri hanno perso Bremer – che rientrerà la prossima stagione – si sono ritrovati a prendere gol praticamente ad ogni partita. La priorità rimane un reparto arretrato che si sta reggendo con i cerotti e che, giusto per alleggerire, sta facendo ianche con la vicenda Danilo.Poi c’è l’attacco. La semifinale di Supercoppa persa contro il Milan ha evidenziato nuovamente forti carenze in fase offensiva, con Thiagoche non riesce a sopperire agli annebbiamenti di Vlahovic – anche se poi a ben guardare le statistiche un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.