Ilfattoquotidiano.it - Plastica, a Busan si è registrato l’ennesimo fallimento della diplomazia ambientale

Di MarevivoTrattiamo l’oceano come un’enorme discarica. Ormai vi è quasi piùche pesce. Eppure a, in Corea del Sud, a fine novembre, sono falliti i negoziati per un trattato globale sullagiuridicamente vincolante. La mancanza di un accordo che disciplini l’intero ciclo di vita, dalla produzione ai rifiuti, dimostra come gli interessi di pochi prevalgano sul benessere dell’intera comunità mondiale. Sono sempre i soliti noti, la lobby del petrolio, a mettersi di traverso e ostacolare ogni passo avanti per ridurre il quantitativo di materiale plastico prodotto ogni anno. Sempre loro, con una visione miope e distruttiva, a frenare sulla transizione ecologica, unica via per fronteggiare la crisi climatica.È un dato di fatto: gli interessi economici dell’oil & gas contano piùsopravvivenza degli esseri umani perché, se ancora non fosse chiaro a tutti, è proprio questa la posta in palio.