Pronosticipremium.com - Pellegrini ora cerca continuità: da valutare il problema il flessore

Leggi su Pronosticipremium.com

La Roma chiude il girone d’andata con soli 23 punti e due allenatori esonerati, ma non c’è modo migliore per mettersi alle spalle il periodo negativo, pensando che dalla vittoria per 2-0 nel derby ci sarà ancora una seconda metà di stagione ancora da giocare, sperando di risalire la classifica in campionato e andare il più avanti possibile nelle coppe. La stracittadina segna un nuovo inizio anche per Lorenzo, pronto a riscrivere il suo futuro. Dopo il fischio finale, il capitano della Roma si è unito alla festa sotto la Curva Sud insieme ai suoi compagni. Il gol che ha aperto la sfida, di rara bellezza, potrebbe rappresentare il punto di svolta per, che ora dovrà lavorare per daresia sul piano atletico sia su quello mentale. Dopo un lungo periodo di critiche e difficoltà, il suo sorriso ritrovato lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.