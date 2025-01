Superguidatv.it - Pamela Petrarolo delle Non è la Rai rientra nella casa del Grande Fratello: ecco quando

Dopo l’improvviso abbandono dalladelNon è la Rai fa il suo ritornoprossima puntata del reality show di punta di Canale 5.è previsto l’ingresso della concorrentedi Cinecittà.alE’ ufficialedi Non è la Raidel. Ad annunciarlo è stato proprio ilcon un comunicato ufficiale consegnato ai concorrenti. A leggerlo è stato Luca Calvani: “comunicato ufficiale:vi informa che la puntata di stasera è posticipata a mercoledì 8 gennaio erientrerà ufficialmente in gioco».Arriva un comunicato ufficiale anche per i nostri Inquilini: la puntata di #sarà mercoledì 8 gennaio e.