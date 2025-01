Agi.it - Padre Marco Moroni: “Da Assisi ai Grandi della Terra un richiamo alla Pace”

Leggi su Agi.it

AGI - Conflitti e instabilità geopolitica segneranno ancora l'anno che è appena iniziato. Ma il 2025 è anche l'anno del Giubileo“Speranza”. Un anno importante per i cristiani e per la Chiesa. In un colloquio con il Custode del Sacro Convento di, recentemente riconfermato nell'incarico fino al 2029, l'AGI prova a riflettere sul valore del messaggio francescano, rivoltoe al bene”, nel mondo contemporaneo e nei dossier dei “”. Il mondo è attraversato da conflitti, che raggiungono anche il cuorecristianità. Come si adatta il messaggio di San Francesco oggi? Sono convinto che il messaggio di san Francesco è intramontabile e sempre attuale, perché va al cuore dell'esistenza umana e del rapporto dell'uomo con Dio e con il creato.