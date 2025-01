Ilgiorno.it - Omicidio a Provaglio di Iseo: “Roberto è morto solo, con una telefonata poteva essere salvato”

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Questa mattina si svolgerà l’autopsia sul corpo diComelli, ucciso con una coltellata al petto alle quattro del mattino di Capodanno, all’esterno del centro anziani did’, dove si stava svolgendo un veglione organizzato da alcuni ragazzi più giovani di lui. L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti credeva che lì potesse trovarsi il figlio diciottenne, con cui era stato in contatto anche durante la serata. I primi dettagli che arriveranno dall’esame autoptico, i cui esatti contorni saranno ufficializzati tra alcune settimane, serviranno a fare luce sulle cause della morte e soprattutto dovrebbero rispondere al quesito se Comelli avrebbe potuto salvarsi sequalcuno avesse chiamato i soccorsi. Proprio su questo punto insiste molto la famiglia della vittima, come sottolinea la sorella Eva: “