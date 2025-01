Ilnapolista.it - Olivera, Conte vuole recuperarlo per il Verona. C’è da cancellare il 3-0 dell’andata

per il. C’è dail 3-0Napoli-è l’occasione perla sconfitta. Antoniooggi saprà se potrà recuperare, Politano e Kvaratskhelia. Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:L’operazioneparte oggi pomeriggio, quando il gruppo si ritroverà al Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. L’incrocio con l’Hellas ha un sapore particolare. L’obiettivo èil 3-0all’esordio del Napoli di, che poi ha cambiato marcia collezionando ben 44 punti al giro di boa del campionato. L’attenzione dell’allenatore ovviamente è focalizzata sulle condizioni di, Kvaratskhelia e Politano. Il terzino uruguaiano ha rimediato una trauma al polpaccio: non dovrebbe essere nulla di grave, ma ovviamente lo staff medicovederci chiaro.