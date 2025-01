Iodonna.it - Ogni bottiglia fino ai tre litri dovrà contenere almeno un quarto di plastica riciclata

Le bottiglie diche tutti conosciamo stanno per cambiare pelle. La direttiva dell’Unione Europea 904 del 2019, meglio nota come SUP, Single Use Plastic, ha dato il via a una vera e propria rivoluzione verde che trasformerà uno degli oggetti più comuni della nostra vita quotidiana. Una svolta che promette di cambiare non solo il modo in cui beviamo, ma anche di ridurre drasticamente l’impatto ambientale dei prodotti monouso in, con particolare attenzione alle bottiglie. Il Mediterraneo è in pericolo: l’87% delle sue acque sono inquinate.