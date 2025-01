Pronosticipremium.com - Niente Frattesi? C’è Pellegrini per la Roma: il derby riscrive il mercato

Ok la trafila delle giovanili, così come il ritorno in prima squadra nell’estate del 2017 dopo il prestito al Sassuolo, ma molti tifosi dellasi ricorderanno sicuramente quando la carriera diin giallorosso è veramente iniziata: È il 29 settembre 2018 quando Di Francesco, complice l’infortunio di Pastore nel primo tempo, manda in campo contro la Lazio il giovane Lorenzo, che nell’anno precedente aveva trovato pochissimo spazio. 9 minuti dopo il suo ingresso il magico colpo di tacco che sblocca la partita, fino all’assist per Fazio per il 3-1 finale.Una partita sontuosa che non lo farà uscire mai più dal campo, unsliding doors della sua carriera come lo può essere quello appena disputato. La mossa di Ranieri di metterlo dal 1? ha sorpreso tutti, l’ennesima genialata di Sir Claudio che si è rivelata vincente, con il capitano che segna il gol del vantaggio, bellissimo oltretutto, e tiene la squadra per mano fino alla sua uscita dal campo.