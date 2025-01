Sport.quotidiano.net - Nicolai: "Sella, siamo corti ma ancora vivi": "Vigili sul mercato, solo per la pedina giusta"

Questa volta la prestazione c’è stata, ma è mancato il risultato, a differenza della sfida con Vigevano, dove erano state bucate entrambe. Ma anche giocando bene senza vincere non si può essere contenti, soprattutto quando ti trovi sul penultimo gradino della classifica e hai vinto soltanto una delle ultime otto partite. Il 2025 prende subito una brutta piega, quindi, anche se resta più di una cosa da salvare dalla sfida in casa dell’Urania, che trionfa in volata dopo un supplementare trascinata da un Gentile stellare. E alloracarbone per la, dopo pranzi e cenoni indigesti tra Natale e Capodanno, ma se l’atteggiamento sarà lo stesso mostrato a Milano fin dall’inizio del girone di ritorno, qualcosa di buono potrà uscire fuori. "Abbiamo meritato di giocarcela fino alla fine, così come avremmo meritato di vincerla – dice il gm, che già nel post-gara si era allacciato alle parole di coach Di Paolantonio, orgoglioso del gruppo nonostante la mancanza di risultati, e ottimista in vista del futuro –.