Liberoquotidiano.it - Morto Jean-Marie Le Pen, l'uomo che ha rivoluzionato la destra francese: aveva 96 anni

Le Pen, il fondatore del Front National, il partito di estremapoi ribattezzato dalla figlia, Marine Le Pen, Rassemblement National, ora prima forza politica in Francia. Le Pen96. La notizia della morte è stata riferita dalla famiglia all'agenzia di stampa transalpina Afp e rilanciata da Le Figaro. Il fondatore del Front National è stato deputato all'Assemblea nazionale e per più legislature all'Europarlamento. Le Pen, figura controversa della Quinta Repubblica, ha condotto una politica profondamente conservatrice. Hanno fatto scuola, e la storia, alcune frasi e prese di posizione controverse controverse: tra queste, oltre a forti politiche di rafforzamento in termini di sicurezza, la proposta di reintrodurre la pena di morte. E ancora, Le Pen teorizzava forti restrizioni sull'immigrazione da paesi extraeuropei e il ritiro della Francia dall'Unione europea, o quanto meno un maggior grado di indipendenza.