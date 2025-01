Morte Ramy, al Tg3 immagini e audio inediti dell’incidente – Video

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – CasoElgaml, oggi il Tg3 ha mostrato leriprese dalle telecamere disorveglianzache ha portato alla, lo scorso 24 novembre nel quartiere Corvetto di Milano, del giovane. Nel servizio, oltre all'incidente e all'impatto, si sentono alcune frasi dei carabinieri. La prima, "vaff. non è caduto". Una seconda: "Chiudilo, chiudilo. no, mer. non è caduto". Infine, quando pare verificarsi un nuovo contatto e i due ragazzi perdono il controllo dello scooter, una comunicazione via radio che i due "sono caduti". E un collega dei carabinieri che risponde via radio "bene".