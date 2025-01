Nuovasocieta.it - Mistero Bulgaro: esplosioni e silenzi all’Arsenal Corporation

di Amedeo AvondetNel cuore della Bulgaria, ilsi infittisce attorno agli impianti dell’Arsenal. Una serie di incendi edcontinua a scuotere le strutture di questa importante azienda, specializzata nella produzione di materiale militare. L’ultimo episodio, avvenuto nel villaggio di Kran, nel comune di Kazanlak, ha colpito un impianto dedicato alla produzione di molle.La notte di Capodanno è stata tutt’altro che festosa per i residenti della zona. Ledall’impianto hanno interrotto i brindisi, trasformando i festeggiamenti in un momento di tensione. Video e immagini catturati dagli abitanti mostrano le fiamme in lontananza, mentre in un ristorante locale si cerca di mantenere un’apparente normalità.I danni ai laboratori di produzione sembrano ingenti, ma l’accesso alle informazioni è severamente limitato.