Mister Movie | Chi sarà nel Cast di L’Odissea di Christopher Nolan?

Dopo aver stupito il pubblico con capolavori come Interstellar, Dunkirk e la trilogia del Cavaliere Oscuro,si prepara a portare sul grande schermo una delle storie più iconiche di sempre:di Omero. L’annuncio di questo progetto ha acceso curiosità e scetticismi, data la complessità dell’opera e il profilo unico del regista, noto per racconti ricchi di enigmi e personaggi tormentati.Und’eccezione perdiCome ci si poteva aspettare,ha reclutato unimpressionante per dare vita ai personaggi mitologici. Tra i nomi già confermati, spiccano Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron.Matt DamonOdisseo, il leggendario re di Itaca che affronta un’odissea di 10 anni per tornare a casa dopo la guerra di Troia.