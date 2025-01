Pianetamilan.it - Milan, primo trofeo per RedBird: il Diavolo stacca l’Inter per numero di successi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, ieri sera, a Riyadh (Arabia Saudita), ilabbia conquistato la Supercoppa Italiana, l'ottava della sua bacheca, ai danni dell'Inter: si è trattato del50 nella storia del club rossonero e delper la proprietà statunitense, il fondodi Gerry Cardinale.fa centro al terzo annoL'ultimo, la Coppa dello Scudetto del 2022, infatti, era stata portata in sede sotto l'egida di un altro fondo statunitense, Elliott di Paul e Gordon Singer, al quarto anno di proprietà.ce ne ha impiegati tre. Nei 125 anni di storia del, ha ricordato la 'rosea', si sono alternati 23 Presidenti: il più longevo (31 anni) e vincente (29 trofei) è stato Silvio Berlusconi.Che, come si ricorderà, aveva chiuso la sua era con quella che, fino a ieri, era l'ultima Supercoppa Italiana vinta dal, a Doha (Qatar) contro la Juventus, ai calci di rigore, nel dicembre 2016.