Fanpage.it - Migranti, il video shock di Naima torturata dai trafficanti libici per chiedere il riscatto alla famiglia

Jamal, una ventenne etiope, vienedai, e le sevizie sono riprese in undai suoi aguzzini, allo scopo disoldi. La madre della ragazza ha ricevuto minacce e una nota vocale in cui ila avvisano: "Chiamateci solo quando trovate i soldi, altrimenti non possiamo aiutarvi". La donna ha lanciato un appello: "Abbiamo urgentemente bisogno di qualcuno che ci aiuti a portarla via da lì", ha detto a Fanpage.it.