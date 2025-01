Tg24.sky.it - Meteo, neve a Roma e non solo: correnti fredde in arrivo da Est. Le previsioni

E’ dal 2012 che non si vede più la. Dopo 13 anni una spruzzata bianca potrebbe tornare sui tetti della Capitale, e non. Leprevedono l’del grande freddo dal Nord Europa. Maltempo e gelo colpiranno prima l’Italia settentrionale e l’arco alpino, per poi spostarsi più a sud. Tra il 9 e 10 gennaio è inuna seconda ondata di aria fredda dall’Est. Verrà investito il versante Adriatico, con il nuovo fronte gelido che si spingerà fino al Lazio, arrivando dunque a toccare la Capitale e le zone limitrofe.