Tpi.it - Meta rinuncia al fact-checking e adotta un sistema simile alla piattaforma X di Elon Musk

Leggi su Tpi.it

Il colosso digitale, società proprietaria di Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, ha deciso di rivedere la sua politica di moderazione dei contenuti sui social, cessando tra l’altro il programma didi terze parti negli Stati Uniti per sostituirlo con unbasato sulle note degli utentia quelloto dX (ex Twitter) di, un altro passo nel progressivo avvicinamento del patron Mark Zuckerberg al presidente eletto degli Usa, Donald Trump.“Ci libereremo dei-checker e li sostituiremo con note della comunità, simili a X, a partire dagli Stati Uniti”, ha spiegato Zuckerberg in un filmato pubblicato questa mattina sul proprio profilo Facebook. L’attuale, ha aggiunto il miliardario statunitense, aveva “raggiunto un punto in cui ci sono troppi errori e troppa censura”.