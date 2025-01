Sport.quotidiano.net - Marcell Jacobs riparte contro Lyles: debutto il 2 febbraio

Il 2025 dida Boston e dalla sfida al campione olimpico dei 100 metri a Parigi. L’azzurro debutterà in questa stagione sui 60 metri indoor il 2a Boston, in occasione del New Balance Indoor Grand Prix, e dovrà subito vedersela con il rivale più insidioso: di fronte ci sarà anche il campione olimpico dei 100 metri di Parigi Noah. Persi tratterà di un ritorno sui 60 metri a distanza di quasi due anni, l’ultima volta fu la medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul 2023 alle spalle dell’altro azzurro Samuele Ceccarelli, che vinse a sorpresa in quella occasione. Persi tratta comunque di una specialità gradita, visto che è stato campione del mondo a Belgrado nel 2022 con il record europeo di 6.41 dopo aver vinto l’oro nella stagione precedente agli Euroindoor di Torun 2021.