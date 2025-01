Metropolitanmagazine.it - Lotteria Italia 2024-2025, l’elenco dei biglietti vincenti

Il primo premio, quello da 5 milioni di euro, è stato venduto a Somaglia, comune in provincia di Lodi. Per la prima categoria secondo premio da 2 milioni e 500mila euro venduto a Pesaro. Terzo premio da due milioni venduto a Palermo, quarto da un milione e mezzo venduto a Torino e quinto da un milione di euro venduto a Dolo (in provincia di Venezia).Dominio capitolino per quanto riguarda iprima categoria della, perché a Roma sono stati venduti 26 premi di fascia alta. Al secondo posto c’è Milano con 10 premi, mentre al terzo posto ci sono Napoli e Torino a quota 7 premi. Nel complesso, sono 138 i premi di prima categoria distribuiti nella storia di questo gioco, che ammontano a 265 milioni di euro circa. Ma nessuno di questi premi è stato vinto finora in Sardegna, Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta.