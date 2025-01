Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: comincia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07 Più indietro l’elvetica Egloff che finisce in sesta posizione a 99 centesimi.12.06 L’atleta del Lichtenstein Charlotte Lingg chiude in terza posizione a 69 centesimi da Danioth.12.05 Quinta piazza per la svizzera Stoffel con un ritardo di un secondo dalla connazionale.12.04 La svedese Bostroem Mussener chiude quarta a 0”73, attualmente ultima.12.03 La svizzera Alice Danioth migliora ancora il primo crono: 42”11 per ottenere la prima posizione con nove centesimi su Escane.12.02 Doriane Escane in testa con 61 centesimi di vantaggio: 42”20 il suo tempo.12.01 42”81 il crono della francese Marion Chevrier al traguardo, ora un’altra francese: Doriane Escane.LA!11.56 Per l’Italia sono al via ben dieci atlete: Celina Haller con il pettorale 20, Laura Steinmair con il 36, Sophie Mathiou con il 38, Francesca Caroli con il 45, Tatum Bieler con il 48, Ambra Pomare con il 50, Margherita Cecere con il 53, Alice Pazzaglia con il 54, Maria Sole Antonini con il 58, Giulia Valleriani con il 66.