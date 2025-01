Spettacoloitaliano.it - Leonardo Maltese età, fidanzata, biografia: chi è l’attore che interpreta Giacomo Leopardi

chi ècheè un giovane attore italiano, noto soprattutto per il ruolo dinell’omonima serie tv “Il Poeta dell’Infinito” in onda su Rai 1. Scopriamo qualcosa di più su questo giovane interprete. Chi è? Ha una? Ecco la suae la vita privata.età e originiData di nascita:età 27 anni è nato a Ravenna il 28 ottobre 1997. È figlio di un padre siciliano e di una madre inglese. Dopo aver studiato in Inghilterra, si è trasferito a Roma per seguire il suo sogno di diventare attore. Ha frequentato l’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendola.: film e serie tvha debuttato nel cinema nel 2022 con il film “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, dove hato il ruolo di Ettore Tagliaferri.