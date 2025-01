Game-experience.it - Lenovo al CES 2025: il futuro del computing basato sull’intelligenza artificiale

al CESha presentato una linea rivoluzionaria di soluzioni basate, mettendo in mostra una serie di novità che ampliano l’offerta diper le aziende, i gamer e i creativi.Al centro dell’innovazione dic’è la sua visione Smarter AI for All, che integra funzionalità di intelligenzaall’avanguardia nei suoi PC e nelle sue soluzioni Copilot+. A guidare questo progresso èAI Now, un potente assistente AI personalizzato integrato nel dispositivo esul modello Llama 3 di Meta, che offre l’elaborazione del linguaggio naturale per attività come la sintesi dei documenti, il recupero della knowledge base e l’assistenza al flusso di lavoro.Tra i prodotti più interessanti:ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: il PC Copilot+, quindi abilitato all’intelligenza, con un display arrotolabile unico che si espande verticalmente da 14? a 16,7?.