Le parole del libero Il miglior Federici di sempre | Parto? Non mi occupo di mercato

Il(foto sotto) di questo anno e mezzo a Modena, ile in campo sulla sponda gialloblù senza alcun dubbio, affronta i microfoni e con essi i temi di, dopo una prova sfavillante, non soltanto in ricezione col 52% di positività e un solo ace subito, ma anche e soprattutto in difesa, fondamentale col quale ha decisamente bagnato le polveri sia a Rychlicki che, soprattutto, a Michieletto. Affronta i microfoni tagliando molto corto sulla sua possibile partenza, sostituito dall’australiano Perry secondo quello che raccontano le ultime voci di radio: "Io non midi, è compito di altri. Penso soltanto a giocare e a fare del mio meglio in tutti i match che gioco" ledelgeminiano che contro Trento ha, come detto, difeso l’impossibile vincendo il duello a distanza con Laurenzano, il secondodella Nazionale.