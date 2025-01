Thesocialpost.it - Le lacrime di Coincecao: la Supercoppa Italiana è una rinascita

Leggi su Thesocialpost.it

Un’immagine vale più di mille parole, e quella di Sergioinal fischio finale dellarimarrà impressa nei cuori dei tifosi del Milan. L’allenatore portoghese, arrivato appena sette giorni fa sulla panchina rossonera, ha trasformato una squadra in crisi in un gruppo capace di compiere due rimonte incredibili contro Juventus e Inter, alzando un trofeo che ha il sapore della.Il derby contro i nerazzurri, vinto al 93’ dopo una rimonta spettacolare, ha regalato al Milan il suo primo titolo stagionale e un’energia nuova per affrontare le sfide future., visibilmente commosso, non è riuscito a trattenere le, mostrandosi vulnerabile ma pieno di gioia. Occhi rossi e un abbraccio sincero al suo staff sono stati il simbolo di una settimana incredibile, culminata in un trionfo che sa di impresa.