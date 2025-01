Quotidiano.net - Le Bricciche fiorentine 4.0: il Palio e la Giostra sul ghiaccio

Leggi su Quotidiano.net

Firenze, 7 gennaio 2025 – Il gioco dei giochi che ancora oggi accende il giugno fiorentino e culmina nella finalissima del pomeriggio di San Giovanni, il 24, festa solenne del Battista, Santo Patrono, è il calcio in costume. Oltre ai calcianti dei quattro rioni, Azzurri di Santa Croce, Bianchi di Santo Spirito, Rossi di Santa Maria Novella e Verdi di San Giovanni, elencati in rigoroso ordine alfabetico per non essere tacciato di partigianeria verso l’una o l’altra parte, il torneo cittadino per eccellenza muove, diremmo oggi, un indotto di oltre un migliaio di persone, considerando che solo il corteo storico della Repubblica Fiorentina, con i Bandierai degli Uffizi, impegna da solo 600 figuranti. C’è stato un tempo, però, quando ancora si correvano ildei barberi e la corsa sui Cocchi, che il clima rigido invernale consentiva attività tipicamente nordiche: il, tanto per non farsi mancare niente, e lasul, edizione unica a quanto si sa, ma pur sempre memorabile.