Latini divisivo | amici nemici e attendisti

Le parole del leader delle Liste civiche Dinoa Osimo hanno generato un’ondata di polemiche e prese di posizioni a suo favore tra i cittadinE ma soprattutto tra le forze politiche locali, le cui affermazioni sono indicative del percorso da effettuare in vista del voto anticipato di maggio. Michela Staffolani, ex assessore e portavoce di Fratelli d’Italia, afferma: "E’ ancora presto per definire le alleanze e gli accordi elettorali della prossima tornata, ma certamente si dovrà ripartire da tale coerenza e Fdi dovrà essere la spina dorsale di una proposta nuova ed affidabile che sicuramente sarà presentata agli osimani. Questa volta più che rivolgerci ai singoli esponenti di area, che ovviamente saranno tutti chiamati a partecipare, ci rivolgeremo direttamente agli elettori, che sono stanchi delle liti interne nei gruppi".