La première invernale di Chicago PD riporterà un personaggio non molto amato!

PD è stata la serie che ha avuto meno conseguenze in termini di cliffhanger del finale d’autunno, ma questo non significa che non siano stati piantati dei semi per il futuro. Mentre l’arco narrativo principale dell’episodio, che coinvolgeva Dante Torres (Benjamin Levy Aguilar), è stato risolto, le ramificazioni che ha avuto sulla UI non lo sono state.Infatti, gli ultimi momenti del finale d’autunno hanno suggerito che ci saranno problemi per l’UI in futuro. E l’uomo che ha apparentemente scritto questo problema per Hank Voight (Jason Beghe) tornerà per la primache andrà in onda mercoledì 8 gennaio negli stati uniti.Il vicecapo Reid torna per “Friends In the Family”È confermato il ritorno del vice capo Reid (Shawn Hatosy) nel primo episodio diPD del 2025.