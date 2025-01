Thesocialpost.it - La lite tra fidanzati, poi la follia: Marco muore così a 38 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Magagna, un uomo di 38, è stato tragicamente ucciso dalla sua compagna durante una violenta discussione. La donna, di 33, lo ha colpito al torace con un coltello e, successivamente, ha allertato i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare. L’episodio è avvenuto nella notte a Bovisio Masciago, un piccolo comune nella provincia di Monza e della Brianza.A chiamare il 112 è stata lei, Stella Boggio, 33, subito dopo aver colpito il compagno,Magagna, 38, con una coltellata al petto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Laviolenta era scoppiata tra i due conviventi nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 2.30, in un appartamento di via Tonale, a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. Stando alle prime ricostruzioni, la reazione della donna sarebbe avvenuta a seguito di un’aggressione da parte del compagno, con il quale conviveva dal mese di maggio nell’appartamento al civico 22.