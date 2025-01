Lanazione.it - In difesa dei libri stampati

È da accogliere con favore la notizia di alcuni giorni fa dell’accordo fra un noto editore fiorentino ed una società di distribuzione per la consegna a domicilio diai clienti in tempo reale, alla maniera della tradizionale pizza. Ogni forma di incoraggiamento alla lettura deve essere sostenuta, in epoca in cui i punti vendita – le librerie, e ancora più le edicole – si fanno sempre più rare. Non vi è dubbio che la carta stampata stia subendo un attacco massiccio dalle nuove tecnologie. Chi conserva oggi la valanga di messaggi inviati per posta elettronica, per fare un solo esempio, rispetto alle preziose, meditate lettere, di cui sono ricchi i nostri archivi? Quanta e quale emozione si prova a tenere in mano un incunabolo o a sfogliare delicatamente una cinquecentina che per secoli ha trasmesso cultura.