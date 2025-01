Lettera43.it - Il pressing di Putin su Nato e Italia con gli spostamenti dei russi dalla Siria alla Libia

C’è una rotta aerea trafficata che taglia in due il Mediterraneo. È quella tra lae la. Da settimane laa sta spostando uomini, mezzi ed equipaggiamento lungo la sponda Sud dell’Europa.metà di dicembre in poi almeno un volo al giorno è partito dal Paese rimasto per 24 anni sotto il controllo di Bashar al-Assad in direzione Nordafrica. Si tratta di velivoli Antonov An-124 e Ilyushin Il-76, aerei cargo utilizzati per trasferire di tutto, dagli uomini fino agli armamenti.Il tragitto.Fonti libiche hanno spiegato al New York Times che i movimenti sono iniziati l’8 dicembre, giorno della caduta di Damasco nelle mani dei ribelli. Un ufficiale dellaha confermato che i primi voli sono arrivati molto in fretta, tanto che la base di destinazione, lo scalo di al-Khadim, avamposto nel deserto a Est di Bengasi, è stata informata dell’arrivo dei mezzi mentre questi erano già in viaggio.