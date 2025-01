Lettera43.it - Il caso Todde riaccende vecchie ruggini all’interno del M5s

Il nodo è politico più che giuridico. Infatti, sul fronte amministrativo e penale (è data per scontata come atto dovuto l’apertura di un’inchiesta per falso da parte della procura di Cagliari) i tempi saranno lunghi. E comunque la governatrice della Sardegna Alessandrae il M5s regionale sembrano avere buone carte in mano per ribaltare l’ordinanza-ingiunzione del Collegio elettorale regionale di garanzia della Corte d’appello circa le carenze e le presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Le contestazioni più grosse riguardano la mancata nomina del mandatario e l’assenza di un conto corrente dedicato, ma la linea difensiva dello staff legale della presidente stellata è già definita: la candidatanon ha sostenuto spese in proprio perché al suo posto ci ha pensato il comitato elettorale promosso dal Movimento (nella veste sostanziale di mandatario) e la campagna è stata finanziata fondamentalmente da M5s e Pd, senza contributi esterni che non fossero le micro-donazioni dei cittadini.