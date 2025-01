Panorama.it - I nostri numeri del cyber crime

A prima vista idel report annuale della polizia postale sono brutti, ma non drammatici. Dopo anni di crescita vertiginosa sembra quasi che la situazione si sia almeno stabilizzata. Prendo un dato che osservo tutti gli anni con attenzione: quello relativo agli attacchi ad aziende pubbliche e private rilevati dal CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico Per La Protezione delle Infrastrutture Critiche). Se nel 2023 erano stati 11.930, nel 2024 si sono attestati a 11.887. Verrebbe da dire che poteva andare peggio, in realtà ad alcuni è andata “molto peggio”. Un dato interessante è quello relativo alle aggressioni rivolte a infrastrutture critiche, operatori servizi essenziali e pubbliche amministrazioni locali. Nel caso specifico, se nel 2023 erano stati registrati 1.113 incidenti, il 2024 parla di un bel +38 per cento che porta il totale a quota 1.