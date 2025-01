Laspunta.it - Frosinone: FutuRa “Sull’inquinamento basta proclami da propaganda. Servono azioni concrete”

L’amministrazione comunale ha decretato lo stop alle auto per tre giorni, la limitazione dell’utilizzo di stufe, camini a legna ed ha limitato i gradi del riscaldamento domestico a 19 gradi.Questo per limitare i danni da co2, PM10 e altri inquinanti, come le polveri sottili, che sono ormai stabili a, che risulta essere una delle città più inquinate d’Italia.Una città con valori da PM10 ben al di sopra del limite imposto dalla legge, un problema che può diventare grave se non si realizzerannonell’immediato, cosa che l’Amministrazione Mastrangeli stenta a fare.Su questo problema la posizione del gruppo consiliare, composto dal Capogruppo Martino Giovambattista, Francesco Pallone e Teresa Petricca, è chiara e all’ennesimo stop per le polveri sottili, i consiglieri comunali hanno deciso di rendere pubblica la loro posizione al riguardo.