Ilfattoquotidiano.it - Ford, Stellantis e Toyota, scatta l’alleanza per evitare le multe UE. Con l’aiuto di Tesla

L’unione fa la forza. Anche quando si tratta dimiliardarie: il riferimento è alla nuova “verde alleanza” fra case costruttrici di automobili, pensata per schivare le sanzioni che la UE vorrebbe imporre alle aziende che superano i severi valori di emissioni di CO2 medi di gamma, in vigore col nuovo anno appena iniziato. Le nuove norme obbligano i car makers a costruire più automobili elettriche, che però il mercato non assorbe, o a rallentare la fabbricazione di auto tradizionali, a scapito della produzione industriale (e, conseguentemente, dell’occupazione).Tuttavia, per aggirare il problema, con logiche simili a quanto fatto in passato con la vendita dei “crediti verdi” – con cui i costruttori meno virtuosi potevano comprare dei ‘gettoni ambientali’ dai costruttori di auto elettriche, che sono vetture a emissioni zero allo scarico –, i fabbricanti di auto vorrebbero beneficiare del meccanismo del “pooling”: esso permette alle case automobilistiche di unire virtualmente le proprie flotte in modo che quelle più inquinanti facciano media con quelle più green.