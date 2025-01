Tvplay.it - Doppio colpo Juve, primi botti del 2025: Giuntoli pronto a chiudere

In casasi lavora senza sosta sul mercato. Il ds Cristianodue colpi davvero importanti. La stagione dellaè stata finora ben al di sotto delle attese e l’obiettivo del club è trovare presto la quadra. Oltre ad essere totalmente fuori dalla zona scudetto il club bianconero rischia di ritrovarsi addirittura fuori dalla zona Champions League e la società sta lavorando per porre riparo ai danni che gli infortuni e in fondo il mercato hanno fatto.del(Lapresse) TvPlayLe due priorità per lasono rispettivamente difesa e attacco. Il pacchetto arretrato è stato debilitato dalla rottura dei crociati di Bremer e Cabal ed in un modo o nell’altro servono rinforzi. In attacco il solo Vlahovic non basta e il nuovo infortunio occorso a Milik costringe i bianconeri a tornare sul mercato il prima possibile.