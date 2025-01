Anteprima24.it - Dall’idea di un sannita il progetto Piazza Marconi-Casa Sanremo: area di 3000 metri quadri dedicata alle radio durante il Festival

Tempo di lettura: 2 minutiA partire dal 2025, leavranno un ruolo ancora più centralela settimana deldi, grazie alla creazione di, unideato da Gruppo Eventi in collaborazione esclusiva con Consulenzafonica un’azienda che vanta oltre un decennio di attività e dove ildi “origine doc” di Alfredo Porcaro, da 30 anni nel mondo della, ricopre il ruolo di C.e.o. Porcaro ha lavorato degli anni 90 e fino al 2003 in varie emittenti del capoluogoper poi approdare supiù strutturate fino ad arrivare nel 2006 a Roma dove ha ricoperto il ruolo di responsabile ecapotecnico per l’emittente nazionaleKiss Kiss che ha lasciato nel 2014 per fondare Consulenzafonica.è l’ennesima sfida.