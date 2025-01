Liberoquotidiano.it - Daily Crown: Fox News, 'William e Kate parteciperanno a insediamento Trump'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Washington, 7 gen. (Adnkronos) - Se il 2024 è stato l''annus horribilis' per la monarchia britannica, a causa delle diagnosi di cancro di re Carlo e della principessa, quello appena iniziato potrebbe essere l'anno della svolta, almeno per il principee per la moglie. Secondo Fox, il primogenito del sovrano dovrebbe infatti subentrare o affiancare il padre in molti impegni reali, anzitutto con la sua partecipazione assieme alla moglie, il 20 gennaio, all'del neo eletto presidente degli Stati Uniti Donald. Un enorme punto di svolta nella vita di- sottolinea l'emittente televisiva americana - è avvenuto il mese scorso, durante il suo incontro con il tycoon alla riapertura della Cattedrale di Notre Dame, dove il principe di Galles si trovava in rappresentanza di Sua Maestà, che non vi ha partecipato a causa dei suoi problemi di salute.