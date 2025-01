Giornalettismo.com - Cos’è e come funziona il Li-Fi?

Leggi su Giornalettismo.com

il Li-Fi? A parte l’assonanza con la parola Wi-Fi (tecnologia rispetto alla quale,vedremo, un collegamento c’è), per molte persone questa sigla non è un richiamo immediato a qualcosa di conosciuto. Il Li-Fi (Light Fidelity) è una tecnologia wireless innovativa che utilizza le onde luminose emesse da una lampadina a LED per trasmettere dati e informazioni, anziché le onde radio del Wi-Fi. Questa tecnologia offre maggiore larghezza di banda, efficienza, disponibilità e sicurezza migliori rispetto al Wi-Fi. Al netto dei vantaggi in termini di velocità, tra le sfide più grandi che questa tecnologia ci ha portato –ha approfondito anche Cybersecurity 360 – una serie di aspetti legati alla cibersicurezza che dobbiamo tenere ben presenti poiché si tratta di un vero e proprio varco che potrebbe permettere intrusioni nelle reti aziendali.