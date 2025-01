Inter-news.it - Conceicao: «Dimostrato carattere enorme. Sono stati 6 mesi brutti»

Leggi su Inter-news.it

Sergioha parlato in conferenza stampa al termine della partita che si è disputata a Riad tra Inter e Milan, finita 2-3.CONFERENZA STAMPAPOST INTER-MILANCONFERENZAin conferenza stampa ha risposto così alle domande dei giornalisti dopo Inter-Milan.In caso di vittoria della coppa cosa aveva promesso. Cosa ha detto all’intervallo?Sull’intervallo abbiamo due-tre cosine dal punto di vista difensivo e offensivo. Grande equilibrio contro una grandissima squadra che gioca da tanto insieme e con un bravo allenatore. Non era facile dopo l’1-0, ma io credevo molto. Abbiamo iniziato nel secondo tempo e preso un’altra botta, per una brutta lettura. Ma la squadra ha, dobbiamo rimanere così. Dedica? Se avessimo vinto lo avrei dovuto fare.