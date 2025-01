Gamerbrain.net - CES 2025: Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11 annunciate

Leggi su Gamerbrain.net

Acer ha sicuramente creato una proposta innovativa con i nuovi handheld da gaming8 e11, presentandoli al CES. Con specifiche tecniche all’avanguardia, i dispositivi promettono di sfidare i leader del mercato come il Steam Deck e il ROG Ally, offrendo performance elevate non solo nel gaming ma anche in ambito AI.Avete già saputo del controller Xbox di Hyperkin simile al Dual Sense?Punti di forza:Potenza di calcolo e grafica: Il processore AMD Ryzen 8040 e la grafica AMD Radeon 780M con architettura RDNA 3 sono un punto di forza, permettendo giochi moderni a risoluzioni elevate.Schermo:8 ha un display da 8,8 pollici con risoluzione WQXGA e 144 Hz di refresh rate, mentre11 offre uno schermo più grande da 10,95 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.